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Охотничий инспектор Бороденко посоветовал не подкармливать диких медведей

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Руководитель службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области, главный государственный охотничий инспектор региона Валентин Бороденко посоветовал не подкармливать диких медведей.
Охотничий инспектор Бороденко посоветовал не подкармливать диких медведей
  • Gettyimages.ru

«Необходимо понимать, что медведь — это жестокий и сильный хищник, не оставляющий никаких шансов на спасение своей жертве. Внешние проявления дружелюбности, отсутствие агрессии — это всё уловки хищных животных, ставящих перед собой цель получить пищу», — заявил он в беседе с НСН.

Как отметил эксперт, нельзя утверждать, что контакты людей с медведями станут более частыми.

«Сейчас мы находимся на определённом пике концентрации медведя на ограниченных пространствах, более-менее благоприятных для них. Через определённое время она пойдёт на спад», — уточнил Бороденко.

По его словам, между хищниками также наблюдается конкуренция, и выживает сильнейший.

Ранее биолог Павел Глазков высказался об активности медведей в Московской области.

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