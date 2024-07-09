Охотничий инспектор Бороденко посоветовал не подкармливать диких медведей

Руководитель службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области, главный государственный охотничий инспектор региона Валентин Бороденко посоветовал не подкармливать диких медведей.

«Необходимо понимать, что медведь — это жестокий и сильный хищник, не оставляющий никаких шансов на спасение своей жертве. Внешние проявления дружелюбности, отсутствие агрессии — это всё уловки хищных животных, ставящих перед собой цель получить пищу», — заявил он в беседе с НСН.

Как отметил эксперт, нельзя утверждать, что контакты людей с медведями станут более частыми.

«Сейчас мы находимся на определённом пике концентрации медведя на ограниченных пространствах, более-менее благоприятных для них. Через определённое время она пойдёт на спад», — уточнил Бороденко.

По его словам, между хищниками также наблюдается конкуренция, и выживает сильнейший.

Ранее биолог Павел Глазков высказался об активности медведей в Московской области.