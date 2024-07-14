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Минтранс поручил Шереметьево и «Аэрофлоту» ускорить предполётные процедуры

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Минтранс России поручил аэропорту Шереметьево и авиакомпании «Аэрофлот» проработать дополнительные меры для ускорения прохождения предполётных процедур.

Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.

«Заместитель министра транспорта России Владимир Потешкин поручил Шереметьево и «Аэрофлоту» в ближайшее время проработать дополнительные меры, призванные ускорить для пассажиров (например, с детьми) прохождение предполётных процедур», — говорится в сообщении.

Ранее в московском аэропорту Шереметьево выстроились очереди из нескольких тысяч человек.

Также Росавиация заявила о росте пассажиропотока в России.

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