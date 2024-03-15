Росавиация заявила о росте пассажиропотока в России
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«По оперативным данным Росавиации, пассажиропоток авиакомпаний России в январе — феврале вырос к аналогичному периоду 2023 года на 8,8%»,— говорится в сообщении.
Уточняется, что данный показатель возрос до 15 млн человек.
По данным агентства, в пятёрку крупнейших авиаперевозчиков вошли «Аэрофлот», «Победа», «Сибирь» (S7), «Россия» и «Уральские авиалинии».
Ранее сообщалось, что до 2030 года планируется произвести 270 российских самолётов МС-21.