Росавиация заявила о росте пассажиропотока в России

Росавиация заявила, что пассажиропоток авиакомпаний России в январе — феврале вырос на 8,8%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«По оперативным данным Росавиации, пассажиропоток авиакомпаний России в январе — феврале вырос к аналогичному периоду 2023 года на 8,8%»,— говорится в сообщении.

Уточняется, что данный показатель возрос до 15 млн человек.

По данным агентства, в пятёрку крупнейших авиаперевозчиков вошли «Аэрофлот», «Победа», «Сибирь» (S7), «Россия» и «Уральские авиалинии».

Ранее сообщалось, что до 2030 года планируется произвести 270 российских самолётов МС-21.