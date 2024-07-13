МЧС: десять дачных домов горят в Ставрополе
- РИА Новости
«В садовом товариществе «Ветерок» горят 10 дачных домов на улицах Дружбы и Партизанской. Тушение осложняет жаркая и ветреная погода», — говорится в Telegram ведомства.
Уточняется, что на месте пожара создан штаб пожаротушения. Тушением возгорания занимаются более 30 специалистов и девять единиц техники.
Ранее заместитель начальника ГУ МЧС России по Ставропольскому краю Сергей Москвитин прокомментировал ситуацию с полевыми пожарами в регионе.