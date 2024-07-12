В МЧС Ставрополья прокомментировали ситуацию с полевыми пожарами

Заместитель начальника ГУ МЧС России по Ставропольскому краю Сергей Москвитин прокомментировал ситуацию с полевыми пожарами в регионе.

Об этом сообщает ИА «Победа26».

Как заявил Москвитин, в регионе начался самый пожароопасный период, который продлится до конца сентября.

Чтобы обезопасить поля и посевы, нельзя сеять колосовые культуры в полосах отвода в границах от железнодорожных путей и автомобильных дорог.

«Ширина опашки должна быть не менее четырёх метров. Это позволяет защитить поля от перехода огня с сопредельной территории, когда наступает самая жаркая пора. Кроме того, в ходе самой уборки урожая, когда на поле заходит техника, она вся должна быть исправна, подготовлена, осмотрена, проверена», — отметил Москвитин.

По его словам, на полях нельзя использовать открытый огонь.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО рассказали о пожарной обстановке.