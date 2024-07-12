RT в Telegram
Подпишись

В МЧС Ставрополья прокомментировали ситуацию с полевыми пожарами

Короткая ссылка
Заместитель начальника ГУ МЧС России по Ставропольскому краю Сергей Москвитин прокомментировал ситуацию с полевыми пожарами в регионе.
В МЧС Ставрополья прокомментировали ситуацию с полевыми пожарами
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Победа26».

Как заявил Москвитин, в регионе начался самый пожароопасный период, который продлится до конца сентября.

Чтобы обезопасить поля и посевы, нельзя сеять колосовые культуры в полосах отвода в границах от железнодорожных путей и автомобильных дорог.

«Ширина опашки должна быть не менее четырёх метров. Это позволяет защитить поля от перехода огня с сопредельной территории, когда наступает самая жаркая пора. Кроме того, в ходе самой уборки урожая, когда на поле заходит техника, она вся должна быть исправна, подготовлена, осмотрена, проверена», — отметил Москвитин.

По его словам, на полях нельзя использовать открытый огонь.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО рассказали о пожарной обстановке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить