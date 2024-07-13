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Развожаев: в селе Верхнесадовое под Севастополем загорелись трава и лес

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что пожар в селе Верхнесадовом около города локализован на площади 4 га.
Развожаев: в селе Верхнесадовое под Севастополем загорелись трава и лес
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram.

«В Верхнесадовом специалисты МЧС, Лесхоза, Спасательной службы Севастополя с привлечением пожарных сил ЧФ и Бахчисарайского лесхоза локализировали открытое горение», — указал губернатор.

Он добавил, что уточненная общая площадь пожара составляет 4 га.

Развожаев подчеркнул, что угроза распространения огня на дома и хозяйственные постройки отсутствует. На тушении пожара продолжают работать шесть автоцистерн.

Ранее сообщалось, что в некоторых районах Подмосковья объявили четвёртый класс пожарной опасности.

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