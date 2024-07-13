Развожаев: в селе Верхнесадовое под Севастополем загорелись трава и лес
- РИА Новости
Об этом он написал в своём Telegram.
«В Верхнесадовом специалисты МЧС, Лесхоза, Спасательной службы Севастополя с привлечением пожарных сил ЧФ и Бахчисарайского лесхоза локализировали открытое горение», — указал губернатор.
Он добавил, что уточненная общая площадь пожара составляет 4 га.
Развожаев подчеркнул, что угроза распространения огня на дома и хозяйственные постройки отсутствует. На тушении пожара продолжают работать шесть автоцистерн.
Ранее сообщалось, что в некоторых районах Подмосковья объявили четвёртый класс пожарной опасности.