В некоторых районах Подмосковья объявили четвёртый класс пожарной опасности

В Комлесхозе Московской области сообщили, что на большей части территорий региона установился четвёртый (высокий) класс пожарной опасности. Он сохранится в ближайшие дни.

Об этом информирует 360.ru.

При этом в Звенигородском, Истринском, Клинском, Сергиево-Посадском, Московском учебно-опытном и Ступинском лесничествах действует третий класс пожарной опасности, а в Бородинском, Егорьевском, Подольском, а также в лесничестве «Русский лес» — второй.

По состоянию на 2 июня, ни одного природного пожара на территории области не выявлено.

Ранее в Подмосковье в связи с установлением четвёртого класса пожарной опасности ввели запрет на посещение лесов до 3 июня.