В некоторых районах Подмосковья объявили четвёртый класс пожарной опасности
Об этом информирует 360.ru.
При этом в Звенигородском, Истринском, Клинском, Сергиево-Посадском, Московском учебно-опытном и Ступинском лесничествах действует третий класс пожарной опасности, а в Бородинском, Егорьевском, Подольском, а также в лесничестве «Русский лес» — второй.
По состоянию на 2 июня, ни одного природного пожара на территории области не выявлено.
Ранее в Подмосковье в связи с установлением четвёртого класса пожарной опасности ввели запрет на посещение лесов до 3 июня.