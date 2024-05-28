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В Подмосковье ввели запрет на посещение лесов до 3 июня

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В Московской области в связи с установлением четвёртого класса пожарной опасности ввели запрет на посещение лесов. Он будет действовать до 3 июня.

Об этом сообщает 360.ru.

В Мособллесе напомнили, что в этот период запрещено пребывание в лесах, разведение костров, въезд транспортных средств в лесные массивы, в связи с чем лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами. Помимо этого, сотрудники лесохраны, МЧС и правоохранители усилят патрулирование лесов.

В ведомстве предупредили, что за нарушения правил пожарной безопасности гражданам грозит штраф до 60 тыс. рублей.

Ранее в Республике Марий Эл объявили высокую пожароопасность.

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