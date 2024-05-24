В Марий Эл ожидается высокая пожароопасность с 25 мая
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА МариМедиа со ссылкой на региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«В период с 25 по 28 мая местами по Республике Марий Эл ожидается высокая пожароопасность лесов 4-го класса», — заявили в организации.
ГУ МЧС России по региону также призвало жителей соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности в данный период.
Ранее сообщалось, что МЧС предупреждает о высокой пожарной опасности в Тверской области с 25 по 27 мая из-за жары.