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В Марий Эл ожидается высокая пожароопасность с 25 мая

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В Республике Марий Эл прогнозируют высокую пожароопасность с 25 мая.
В Марий Эл ожидается высокая пожароопасность с 25 мая
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА МариМедиа со ссылкой на региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«В период с 25 по 28 мая местами по Республике Марий Эл ожидается высокая пожароопасность лесов 4-го класса», — заявили в организации.

ГУ МЧС России по региону также призвало жителей соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности в данный период.

Ранее сообщалось, что МЧС предупреждает о высокой пожарной опасности в Тверской области с 25 по 27 мая из-за жары.

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