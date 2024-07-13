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Путин подписал закон, обязывающий парламентариев согласовывать поездки за рубеж

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает российских парламентариев согласовывать свои поездки за рубеж.
Путин подписал закон, обязывающий парламентариев согласовывать поездки за рубеж
  • globallookpress.com

Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно закону, парламентарий может досрочно прекратить свои полномочия по решению соответствующей палаты, если будет осуществлять несогласованные поездки за пределы России. Исключением являются только служебные командировки.

Ранее Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон об обязанности сенаторов и депутатов Госдумы согласовывать выезд за границу.

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