Поисковые работы на месте падения SSJ-100 в Подмосковье могут продлиться два дня
- РИА Новости
Об этом РИА Новости рассказали в экстренных службах.
«По практике, поисковые работы с участием спасателей на месте таких катастроф занимают в среднем три дня (с учётом вчерашнего)», — сказал собеседник агентства.
Ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что чёрные ящики разбившегося в Подмосковье самолёта Sukhoi Superjet 100 найдены.
12 июля самолёт Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение в подмосковной Коломне. В результате авиакатастрофы погиб экипаж лайнера, на земле пострадавших не было.