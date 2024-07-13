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Суд изучит данные о телефонных разговорах экс-замминистра обороны Тимура Иванова

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Басманный суд Москвы заявил, что следователи намерены изучить данные о телефонных разговорах бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, который является фигурантом дела о взяточничестве.
Суд изучит данные о телефонных разговорах экс-замминистра обороны Тимура Иванова
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на постановление суда.

В документе отмечается, что сторона обвинения заявила о необходимости «истребовать информацию о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентским номерам обвиняемых».

Также по делу был назначен ряд экспертиз, а следователи изучают изъятые при обысках документы и электронные носители.

Вместе с этим Басманный суд в постановлении указал, что против Иванова есть три неназванных свидетеля.

25 апреля суд арестовал третьего фигуранта дела о взятке, по которому проходит Иванов. Речь идёт об Александре Фомине, который, по данным следствия, оказал Иванову и второму фигуранту дела, Сергею Бородину, услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом зданий.

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