Суд изучит данные о телефонных разговорах экс-замминистра обороны Тимура Иванова
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на постановление суда.
В документе отмечается, что сторона обвинения заявила о необходимости «истребовать информацию о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентским номерам обвиняемых».
Также по делу был назначен ряд экспертиз, а следователи изучают изъятые при обысках документы и электронные носители.
Вместе с этим Басманный суд в постановлении указал, что против Иванова есть три неназванных свидетеля.
25 апреля суд арестовал третьего фигуранта дела о взятке, по которому проходит Иванов. Речь идёт об Александре Фомине, который, по данным следствия, оказал Иванову и второму фигуранту дела, Сергею Бородину, услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом зданий.