В Башкирии эвакуируют детей, оставшихся в лагере из-за разлива реки

Спасатели на моторных лодках эвакуируют детей, оставшихся в лагере из-за резкого роста уровня горной реки в Башкирии.

Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

«Всю ночь в лагере дежурили спасатели МЧС России и Госкомитета РБ по ЧС. В лагере находятся 44 человека, в том числе 31 ребёнок», — говорится в сообщении.

Уточняется, что спасатели перевезут детей и взрослых по реке Большой Ик на надувных моторных лодках, спасательные жилеты имеются в достаточном количестве.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в ближайшие выходные в Московской области ожидается нестабильная погода.