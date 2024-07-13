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В Башкирии эвакуируют детей, оставшихся в лагере из-за разлива реки

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Спасатели на моторных лодках эвакуируют детей, оставшихся в лагере из-за резкого роста уровня горной реки в Башкирии.
В Башкирии эвакуируют детей, оставшихся в лагере из-за разлива реки

Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

«Всю ночь в лагере дежурили спасатели МЧС России и Госкомитета РБ по ЧС. В лагере находятся 44 человека, в том числе 31 ребёнок», — говорится в сообщении.

Уточняется, что спасатели перевезут детей и взрослых по реке Большой Ик на надувных моторных лодках, спасательные жилеты имеются в достаточном количестве. 

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в ближайшие выходные в Московской области ожидается нестабильная погода.

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