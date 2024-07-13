Адвокат Данилов: в России ужесточат ответственность за скрытые номера авто

Госдума обсуждает законопроект об ужесточении ответственности за использование технических устройств, препятствующих считыванию номерного знака автомобиля.

Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказал адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве России Кирилл Данилов.

По его словам, за использование подобных устройств будет предполагаться лишение прав на срок от одного до полутора лет.

Также, как отмечается, само устройство конфискуют.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон, который исключает ОСАГО из перечня обязательных документов для регистрации транспорта.