Путин исключил ОСАГО из перечня обязательных документов для регистрации авто

Президент Владимир Путин подписал закон, который исключает ОСАГО из перечня обязательных документов для регистрации транспорта.

Согласно тексту документа, в закон вносятся изменения, которые исключают обязанность получать страховку до регистрационных действий. Кроме того, владелец сможет снять транспортное средство с учёта в ГИБДД, если оно в розыске или угоне.

Также при продаже автомобиля владелец сможет сразу снять его с учёта и не ждать десять дней.

Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Ранее Госдума исключила ОСАГО из списка документов для обязательной регистрации авто.