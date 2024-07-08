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Путин исключил ОСАГО из перечня обязательных документов для регистрации авто

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Президент Владимир Путин подписал закон, который исключает ОСАГО из перечня обязательных документов для регистрации транспорта.
Путин исключил ОСАГО из перечня обязательных документов для регистрации авто
  • РИА Новости

Согласно тексту документа, в закон вносятся изменения, которые исключают обязанность получать страховку до регистрационных действий. Кроме того, владелец сможет снять транспортное средство с учёта в ГИБДД, если оно в розыске или угоне.

Также при продаже автомобиля владелец сможет сразу снять его с учёта и не ждать десять дней.

Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Ранее Госдума исключила ОСАГО из списка документов для обязательной регистрации авто.

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