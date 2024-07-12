Источник: причиной падения самолёта в Подмосковье могли стать птицы
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Об этом RT сообщает источник в правоохранительных органах, уточняя, что рассматриваются все версии крушения и приоритетной пока нет.
Ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что чёрные ящики разбившегося в Подмосковье самолёта Sukhoi Superjet 100 найдены.
12 июля самолёт Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение в подмосковной Коломне. В результате авиакатастрофы погиб экипаж лайнера, на земле пострадавших не было.