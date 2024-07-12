Педагог Подсухина рассказала об особенностях обучения в профильных классах

Педагог, руководитель регионального преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Виктория Подсухина рассказала об особенностях обучения детей в профильных классах.

В беседе с газетой «Известия» она заявила, что такие классы дают возможность углублённого изучения одной из сфер знаний, а специализация внутри профилей может быть ещё более узкой.

«Например, если поступить в гуманитарный класс, в расписании появится право и экономика вместо обществознания, зарубежная и отечественная литература, история родного языка. Зато не будет химии, физики, биологии, они объединяются в естествознание и изучаются в обзорном режиме», — сказала эксперт.

Как отметила Подсухина, выбор зависит от интересов и способностей ребёнка, а также от его планов на будущее.

«Иногда в десятый класс идёт подросток, который ещё не определился с направлением будущей деятельности. Экзамены уже совсем скоро, и нужно начать готовиться к ним, а для этого необходимо сделать выбор. В таком случае можно пройти профориентацию и понять, к чему ученик более всего склонен», — уточнила эксперт.

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