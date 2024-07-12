Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

На Крымскому мосту временно перекрыто движение.

Об этом сообщает информационный центр о ситуации на автомобильных подходах к переправе.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — сказано в заявлении.

Отмечается, что находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее глава Минтранса России Роман Старовойт сообщил об усилении досмотров на подъездах к Крымскому мосту.