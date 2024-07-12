Отказ обоих двигателей мог стать причиной крушения SSJ-100 в Подмосковье
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Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление представителя экстренных служб.
«В качестве основной версии падения самолёта рассматривается одновременный отказ двух двигателей», — заявил собеседник.
Ранее сообщалось, что оба чёрных ящика найдены на месте падения самолёта Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье.
12 июля самолёт Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение в подмосковной Коломне. В результате авиакатастрофы погиб экипаж лайнера, на земле пострадавших не было.
Межгосударственный авиационный комитет заявил, что спецкомиссия уже приступила к расследованию происшествия.