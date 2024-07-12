Отказ обоих двигателей мог стать причиной крушения SSJ-100 в Подмосковье

Причиной авиакатастрофы в Подмосковье мог стать одновременный отказ сразу двух двигателей самолёта SSJ-100.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление представителя экстренных служб.

«В качестве основной версии падения самолёта рассматривается одновременный отказ двух двигателей», — заявил собеседник.

Ранее сообщалось, что оба чёрных ящика найдены на месте падения самолёта Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье.

12 июля самолёт Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение в подмосковной Коломне. В результате авиакатастрофы погиб экипаж лайнера, на земле пострадавших не было.

Межгосударственный авиационный комитет заявил, что спецкомиссия уже приступила к расследованию происшествия.