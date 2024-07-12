Минюст внёс «ВЧК-ОГПУ» и «Русский криминал» в реестр иноагентов

Министерство юстиции внесло проекты «ВЧК-ОГПУ»* и «Русский криминал»* в реестр иностранных агентов.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что в реестр проекты были добавлены за распространение недостоверной информации и ряд других действий.

«Принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов», — добавляется в заявлении.

Ранее в пресс-службе Роскомнадзора сообщили RT, что лишь 77 иноагентов (12,7%) начали маркировать свои материалы.

* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 12.07.2024.