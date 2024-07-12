«Ростелеком» предупредил о возможных сбоях в работе YouTube
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте компании.
«Из-за проблем с эксплуатацией указанного оборудования и невозможности его расширения в условиях роста обрабатываемого трафика, наблюдается серьёзная перегрузка имеющихся мощностей, в том числе на пиринговых стыках», — говорится в сообщении.
Ростелеком отмечает, что эти проблемы могут повлиять на скорость загрузки видео в YouTube и их качество «у абонентов всех российских операторов».
Ранее стало известно, что YouTube заблокировал более 80 российских ресурсов в 2024 году.