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«Ростелеком» предупредил о возможных сбоях в работе YouTube

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«Ростелеком» предупредил о технических проблемах с оборудованием Google, которые могут привести к сбоям в работе сервиса YouTube.
«Ростелеком» предупредил о возможных сбоях в работе YouTube
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте компании.

«Из-за проблем с эксплуатацией указанного оборудования и невозможности его расширения в условиях роста обрабатываемого трафика, наблюдается серьёзная перегрузка имеющихся мощностей, в том числе на пиринговых стыках», — говорится в сообщении. 

Ростелеком отмечает, что эти проблемы могут повлиять на скорость загрузки видео в YouTube и их качество «у абонентов всех российских операторов».

Ранее стало известно, что YouTube заблокировал более 80 российских ресурсов в 2024 году. 

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