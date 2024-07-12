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В МИД России не увидели необходимости укреплять границу с Абхазией после ЧП

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Нет необходимости в дополнительном укреплении границы с Абхазией после перестрелки на КПП «Псоу», заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.
В МИД России не увидели необходимости укреплять границу с Абхазией после ЧП
  • РИА Новости

«В части, касающейся МИД России, необходимости в дополнительном укреплении госграницы с Абхазией не видим», — сказал он РИА Новости.

Галузин напомнил, что ЧП произошло 23 июня, сейчас обстановка на границе стабильная.

«Исходим из того, что абхазская сторона сама максимально заинтересована в предотвращении подобных эпизодов, так как они негативно сказываются на туристической привлекательности», — добавил дипломат.

В МВД Абхазии ранее сообщили о задержании всех подозреваемых в перестрелке на границе с Россией у КПП «Псоу».

В результате ЧП пострадали три человека, ещё один погиб.

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