В МИД России не увидели необходимости укреплять границу с Абхазией после ЧП
- РИА Новости
«В части, касающейся МИД России, необходимости в дополнительном укреплении госграницы с Абхазией не видим», — сказал он РИА Новости.
Галузин напомнил, что ЧП произошло 23 июня, сейчас обстановка на границе стабильная.
«Исходим из того, что абхазская сторона сама максимально заинтересована в предотвращении подобных эпизодов, так как они негативно сказываются на туристической привлекательности», — добавил дипломат.
В МВД Абхазии ранее сообщили о задержании всех подозреваемых в перестрелке на границе с Россией у КПП «Псоу».
В результате ЧП пострадали три человека, ещё один погиб.