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В Абхазии задержали всех подозреваемых в перестрелке на границе с Россией

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В МВД Абхазии сообщили о задержании всех подозреваемых в перестрелке на границе с Россией у КПП «Псоу».
В Абхазии задержали всех подозреваемых в перестрелке на границе с Россией
  • Gettyimages.ru

«Сотрудниками МВД задержаны все подозреваемые в перестрелке у КПП «Псоу», — говорится в заявлении ведомства.

Силовики блокировали район, где скрывались участники перестрелки, и перекрыли стационарные посты. В результате проведения комплекса мероприятий подозреваемые сдались.

«Задержаны — Какалия А.Г., 1997 г. р., Чаговец И.А., 1988 г. р. и Какалия Б.Г., 1991 г. р.», — уточнили в МВД.

Ранее в прокуратуре Гагрского района сообщили о задержании подозреваемых по делу об убийстве на границе с Россией.

В результате перестрелки в зоне КПП «Псоу» пострадали три человека, ещё один погиб.

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