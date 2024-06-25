В Абхазии задержали всех подозреваемых в перестрелке на границе с Россией
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«Сотрудниками МВД задержаны все подозреваемые в перестрелке у КПП «Псоу», — говорится в заявлении ведомства.
Силовики блокировали район, где скрывались участники перестрелки, и перекрыли стационарные посты. В результате проведения комплекса мероприятий подозреваемые сдались.
«Задержаны — Какалия А.Г., 1997 г. р., Чаговец И.А., 1988 г. р. и Какалия Б.Г., 1991 г. р.», — уточнили в МВД.
Ранее в прокуратуре Гагрского района сообщили о задержании подозреваемых по делу об убийстве на границе с Россией.
В результате перестрелки в зоне КПП «Псоу» пострадали три человека, ещё один погиб.