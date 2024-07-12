Ефимов: инвестор приступил к возведению школы в районе Нагатино-Садовники

Инвестор приступил к возведению школы в составе жилого комплекса «Второй Нагатинский» в районе Нагатино-Садовники. Как сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, к настоящему времени готовы котлован и фундамент, строители уже приступили к устройству вертикальных конструкций.

«Общая площадь здания составит более 17 тыс. кв. м», — рассказал Ефимов.

Школа рассчитана на 675 мест, после ввода в эксплуатацию её передадут в городскую систему образования.

Помимо учебных кабинетов, в школе появятся многофункциональное многосветное пространство с функцией актового зала.

Также в ней предусмотрен гимнастический и универсальный трансформируемый спортивные залы и помещения с возможностью проведения занятий во внеурочное время.

На прилегающей к школе территории создадут физкультурно-спортивную зону и место для организации подвижных игр, а также отдыха учеников.

Ранее Ефимов заявил, что в Троицке возведут новый образовательный комплекс, включающий детсад, школу и другие инфраструктурные объекты по программе комплексного развития территорий (КРТ).