Власти Москвы рассказали о работе с инвесторами

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов рассказал о работе столичных властей с инвесторами.

В беседе с Радио «Комсомольская правда» на выставке «Иннопром» Гарбузов заявил, что город привлекает потенциальных инвесторов благодаря предоставлению земельных участков по льготной аренде.

«У нас сегодня реализуется порядка 80 масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Это когда город предоставляет инвестору землю, на которой инвестор возводит производство важной для города и страны продукции, а также создаёт высокотехнологичные рабочие места для горожан», — отметил он.

По его словам, более половины МаИП реализуются на льготных условиях.

В результате в столице появляются предприятия по выпуску пищевой, медицинской, строительной, химической, автомобильной и другой продукции.

«Инвесторы могут одновременно воспользоваться сразу несколькими мерами поддержки. Помимо присвоения проекту статуса МаИП, инвестор может стать участником программы стимулирования создания мест приложения труда, а также воспользоваться финансовыми инструментами Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства», — цитирует Гарбузова сайт kp.ru.

Ранее в Москве определили инвестора для реорганизации промзоны «Карачарово».