Аксаков рассказал о преимуществах программы долгосрочных сбережений

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, какими преимуществами обладает программа долгосрочных сбережений.

«Участвующие в программе граждане на каждый рубль, внесённый на соответствующий счёт в негосударственном пенсионном фонде, получат доплату от государства до 36 тыс. рублей», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, также можно оформить налоговый вычет с 400 тыс. рублей, если человек инвестировал эту сумму через НПФ в акции, облигации и другие инструменты. Вычет равен 13%, то есть можно вернуть 52 тыс. рублей в год.

«Мы рассчитываем, что люди будут использовать негосударственные пенсионные фонды для того, чтобы накопить деньги на пенсию, а государство получит от этой программы «длинные» деньги, которые можно будет вкладывать в различные проекты для развития экономики», — добавил Аксаков.

Ранее сообщалось, что министр финансов России Антон Силуанов стал участником программы долгосрочных сбережений, которая стартовала в 2024 году.