Министр финансов России Антон Силуанов стал участником программы долгосрочных сбережений, которая стартовала в 2024 году.

Об этом сообщает НТВ.

Силуанов заключил договор с фондом Сбер НПФ на выставке-форуме «Россия», где проходит день финансов в рамках дней российской экономики.

По словам министра, с помощью новой программы он будет копить на формирование подушки безопасности.

Суть программы в том, что граждане могут отчислять взносы в негосударственный пенсионный фонд, а государство будет добавлять туда выплаты от себя. Гражданин начнёт получать средства через 15 лет, либо с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин.

Ранее эксперт Дмитрий Ключник рассказал в беседе с RT, что выйти на пенсию раньше положенного срока в будущем смогут не только льготные категории работников, но и россияне, которые примут участие в новой государственной программе долгосрочных сбережений.