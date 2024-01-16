Силуанов стал участником программы долгосрочных сбережений
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Об этом сообщает НТВ.
Силуанов заключил договор с фондом Сбер НПФ на выставке-форуме «Россия», где проходит день финансов в рамках дней российской экономики.
По словам министра, с помощью новой программы он будет копить на формирование подушки безопасности.
Суть программы в том, что граждане могут отчислять взносы в негосударственный пенсионный фонд, а государство будет добавлять туда выплаты от себя. Гражданин начнёт получать средства через 15 лет, либо с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин.
Ранее эксперт Дмитрий Ключник рассказал в беседе с RT, что выйти на пенсию раньше положенного срока в будущем смогут не только льготные категории работников, но и россияне, которые примут участие в новой государственной программе долгосрочных сбережений.