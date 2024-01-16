RT в Telegram
Подпишись

Силуанов стал участником программы долгосрочных сбережений

Короткая ссылка
Министр финансов России Антон Силуанов стал участником программы долгосрочных сбережений, которая стартовала в 2024 году.
Силуанов стал участником программы долгосрочных сбережений
  • © Фотохост-агентство РИА Новости

Об этом сообщает НТВ.

Силуанов заключил договор с фондом Сбер НПФ на выставке-форуме «Россия», где проходит день финансов в рамках дней российской экономики.

По словам министра, с помощью новой программы он будет копить на формирование подушки безопасности.

Суть программы в том, что граждане могут отчислять взносы в негосударственный пенсионный фонд, а государство будет добавлять туда выплаты от себя. Гражданин начнёт получать средства через 15 лет, либо с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин.

Ранее эксперт Дмитрий Ключник рассказал в беседе с RT, что выйти на пенсию раньше положенного срока в будущем смогут не только льготные категории работников, но и россияне, которые примут участие в новой государственной программе долгосрочных сбережений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить