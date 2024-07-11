Пермский полицейский помог потерявшему сознание ребёнку

Сотрудник полиции из Нытвы Нытвенского округа Пермского края оказал помощь годовалому ребёнку, который потерял сознание в кафе.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Во время обеденного перерыва младший лейтенант полиции Дмитрий Завьялов зашёл в кафе, к нему за помощью обратилась женщина, чей годовалый ребёнок потерял сознание.

Полицейский оказал ему первую помощь, в результате чего ребёнок стал приходить в себя ещё до приезда медиков. Приехавшие врачи госпитализировали ребёнка, но вскоре выписали, его жизни ничто не угрожает.

Ранее сотрудники управления Госавтоинспекции по Свердловской области помогли медикам спасти тяжелораненого ребёнка.