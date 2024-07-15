Специалист предупредил о риске быть обманутым мошенниками из-за игры в «хомяка»

Василий Шутов, преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА, заявил в беседе с RT, что опасность Hamster Kombat заключается в ряде мошеннических схем, всегда нацеленных на активных пользователей набравших популярность приложений.

«Опасность игрушки Hamster Kombat (впрочем, как и любых других) в Telegram заключается в ряде мошеннических схем, всегда нацеленных на активных пользователей набравших популярность приложений. Прежде всего существует множество ботов и пабликов, которые обещают обменять виртуальные монеты на реальные деньги. Однако эти предложения часто оказываются обманом», — предупредил он.

Например, по его словам, мошенники могут попросить у пользователя номер карты и код из СМС якобы для перевода денег.

«В итоге вместо получения обещанных средств пользователь обнаруживает, что деньги с его карты исчезли. Ещё одна схема обмана связана с кражей аккаунтов. В данном случае злоумышленники предлагают новым игрокам ссылку со своим ботом, который маскируется под приложение Hamster Kombat. Уже в нём мошенники перехватывают нужную информацию, в частности личные контакты, пароли, геолокацию и так далее», — рассказал собеседник RT.

В перспективе, по его словам, такая схема представляет опасность для пользователей в рамках потери финансовых ресурсов, например, если к аккаунту подключён онлайн-кошелёк.

«В таком случае деньги могут попасть в руки хакеров. Кроме того, мошенники могут использовать доступ к аккаунту для выманивания денег у контактов пользователя. Классическая схема «Пришли, пожалуйста, денег, я потом всё объясню» продолжает работать, и многие люди попадаются на этот трюк, веря, что помогают другу в беде», — предостерёг Шутов.

Он посоветовал пользователям быть внимательными к любым запросам на предоставление личных данных или финансовой информации, а также избегать сомнительных предложений по обмену виртуальных монет на реальные деньги.

«Соблюдение мер предосторожности и здравого смысла поможет защитить себя от потерь и неприятностей, связанных с использованием этой игрушки», — заключил Шутов.

Ранее кандидат психологических наук, декан факультета «Экстремальная психология», доцент кафедры научных основ экстремальной психологии факультета «Экстремальная психология» МГППУ Дмитрий Деулин рассказал в беседе с RT, какие черты характера могут влиять на уровень восприимчивости человека к мошенническим схемам.