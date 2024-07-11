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Каждый второй россиянин задумывается о возвращении на прежнее место работы

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Карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Алёна Чукина рассказала, что почти 50% россиян задумываются о возвращении на прошлую работу, и объяснила, почему это происходит.
Каждый второй россиянин задумывается о возвращении на прежнее место работы
  • Gettyimages.ru

Чаще всего такие мысли возникают в процессе адаптации на новом месте работы, объяснила она в разговоре с «Газетой.Ru».

Одна из причин — знание своего функционала в рамках деятельности уже знакомой организации, отметила Чукина.

По её словам, за последние пару лет наибольшее количество возвратов происходит в сфере IT-технологий и в финансовом секторе, где сотрудникам, как правило, предоставляются очень хорошие условия для работы.

Ранее HR-эксперт Ильгиз Валинуров в беседе с НСН призвал российских работодателей вкладываться в развитие собственных сотрудников, это поможет избежать кадрового голода на рынке.

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