Каждый второй россиянин задумывается о возвращении на прежнее место работы

Карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Алёна Чукина рассказала, что почти 50% россиян задумываются о возвращении на прошлую работу, и объяснила, почему это происходит.

Чаще всего такие мысли возникают в процессе адаптации на новом месте работы, объяснила она в разговоре с «Газетой.Ru».

Одна из причин — знание своего функционала в рамках деятельности уже знакомой организации, отметила Чукина.

По её словам, за последние пару лет наибольшее количество возвратов происходит в сфере IT-технологий и в финансовом секторе, где сотрудникам, как правило, предоставляются очень хорошие условия для работы.

Ранее HR-эксперт Ильгиз Валинуров в беседе с НСН призвал российских работодателей вкладываться в развитие собственных сотрудников, это поможет избежать кадрового голода на рынке.