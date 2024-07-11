В Челябинской области продолжаются поиски подростка-инвалида

В Еткульском районе Челябинской области продолжаются поиски пропавшего 14-летнего подростка с ДЦП. В мероприятиях задействованы более 100 человек.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по региону.

Специалисты осматривают заброшенные фермы, проверяют участки и строения в садовых товариществах, а также прочёсывают леса и поля.

В поисках принимают участие 103 человека, задействовано 11 единиц техники, в том числе три БПЛА и плавсредства.

Ребёнка, у которого, помимо ДЦП, имеются другие серьёзные диагнозы, ищут с 6 июля.

Ранее в УМВД России по Курганской области рассказали о работе по поиску сбежавших из дома подростков.