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В Челябинской области продолжаются поиски подростка-инвалида

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В Еткульском районе Челябинской области продолжаются поиски пропавшего 14-летнего подростка с ДЦП. В мероприятиях задействованы более 100 человек.
В Челябинской области продолжаются поиски подростка-инвалида
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по региону.

Специалисты осматривают заброшенные фермы, проверяют участки и строения в садовых товариществах, а также прочёсывают леса и поля.

В поисках принимают участие 103 человека, задействовано 11 единиц техники, в том числе три БПЛА и плавсредства.

Ребёнка, у которого, помимо ДЦП, имеются другие серьёзные диагнозы, ищут с 6 июля.

Ранее в УМВД России по Курганской области рассказали о работе по поиску сбежавших из дома подростков.

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