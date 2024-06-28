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В Курганской области рассказали о работе по поиску сбежавших из дома подростков

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В УМВД России по Курганской области рассказали о работе по поиску сбежавших из дома подростков.
В Курганской области рассказали о работе по поиску сбежавших из дома подростков
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«На сегодняшний день совершено 279 самовольных уходов, в которых участвовали 145 несовершеннолетних», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В полиции отметили необходимость комплексного подхода к работе с молодёжью. В частности, речь идёт о понимании особенностей детской психологии и создании условий для их полноценного социального развития.

Ранее старший координатор фонда «Поиск пропавших детей» Денис Павлов рассказал о необходимых действиях по поиску потерявшегося ребёнка.

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