Погибшему в зоне СВО военкору Журавлёву поставят памятник в Екатеринбурге

Погибшему в ходе СВО военкору Ростиславу Журавлёву установят памятник в Екатеринбурге, заявил писатель и общественно-политический деятель Захар Прилепин.

«Погибшему на фронте ополченцу первой волны и военкору СВО Ростиславу Журавлёву поставят памятник в Екатеринбурге. Так друзья обращаются в памятники. Никак не могу привыкнуть», — написал он в Telegram.

Ранее президент России Владимир Путин наградил военкора РИА Новости Ростислава Журавлёва орденом Мужества посмертно.

Журавлёв скончался от ранений, полученных в результате разрыва кассетного суббоеприпаса в зоне СВО.

В феврале военный корреспондент телеканала «Звезда» Даниил Пионтковский и его коллега из съёмочной группы Максим Магро получили ранения при атаке беспилотника-камикадзе в Пантелеймоновке в Донецкой Народной Республике.