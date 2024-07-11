Погибшему в зоне СВО военкору Журавлёву поставят памятник в Екатеринбурге
- РИА Новости
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«Погибшему на фронте ополченцу первой волны и военкору СВО Ростиславу Журавлёву поставят памятник в Екатеринбурге. Так друзья обращаются в памятники. Никак не могу привыкнуть», — написал он в Telegram.
Ранее президент России Владимир Путин наградил военкора РИА Новости Ростислава Журавлёва орденом Мужества посмертно.
Журавлёв скончался от ранений, полученных в результате разрыва кассетного суббоеприпаса в зоне СВО.
В феврале военный корреспондент телеканала «Звезда» Даниил Пионтковский и его коллега из съёмочной группы Максим Магро получили ранения при атаке беспилотника-камикадзе в Пантелеймоновке в Донецкой Народной Республике.