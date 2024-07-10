Автоэксперт Стрельбицкий назвал самые частые поломки роботизированной коробки передач
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«Среди проблем, которые могут возникнуть с роботизированными коробками передач, можно выделить износ и пробуксовку сцепления. Это нередко происходит при агрессивной езде и частых стартах-остановках», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, в результате удара или неправильной эксплуатации может получить повреждение механизм переключения.
«Агрессивный стиль вождения увеличивает нагрузку на любую коробку передач и ускоряет износ её компонентов. Но повышенный износ сцеплений происходит и в случае медленной езды, со скоростями до 6 км/ч — в этом режиме происходит постоянная пробуксовка фрикционов, и они могут быстро выйти из строя», — отметил Стрельбицкий.
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