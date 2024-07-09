Автоэксперт Хайцеэр рассказал, как ухаживать за машиной в жару
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В беседе с сайтом «Москва 24» он заявил, что перед поездкой важно проверить в автомобиле уровень антифриза и чистоту радиатора.
«Если в жару не хватает антифриза, может произойти какая-то протечка, машина перегреется, и есть большой риск поломки», — сказал эксперт.
По его словам, защитить от перегрева салон позволит тонировка в разрешённых законом пределах. Саму машину в дневные часы желательно парковать в тени.
«Если в авто есть кондиционер и климат-контроль, нужно обязательно проверять их исправность: фреон должен быть заправлен, также нигде не должно быть протечек», — отметил Хайцеэр.
Как добавил эксперт, перед поездкой можно на полторы минуты включать охлаждение.
Ранее Иван Ананьев, эксперт журнала «Авто.ру», рассказал в беседе с RT, чем опасна жаркая погода для автомобиля.