Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность The Moscow Times
- РИА Новости
Об этом сообщила Генпрокуратура России.
«Принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации The Moscow Times», — говорится в сообщении.
Ранее Минюст России включил интернет-издание The Moscow Times в реестр иноагентов. По данным министерства, оно распространяло недостоверную информацию о решениях властей и их политике.
* Включена в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента, по решению Министерства юстиции РФ от 17.11.2023.