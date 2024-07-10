Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность The Moscow Times

Деятельность НПО The Moscow Times* признана нежелательной в России.

Об этом сообщила Генпрокуратура России.

«Принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации The Moscow Times», — говорится в сообщении.

Ранее Минюст России включил интернет-издание The Moscow Times в реестр иноагентов. По данным министерства, оно распространяло недостоверную информацию о решениях властей и их политике.

* Включена в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента, по решению Министерства юстиции РФ от 17.11.2023.