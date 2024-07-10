RT в Telegram
Подпишись

Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность The Moscow Times

Короткая ссылка
Деятельность НПО The Moscow Times* признана нежелательной в России.
Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность The Moscow Times
  • РИА Новости

Об этом сообщила Генпрокуратура России.

«Принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации The Moscow Times», — говорится в сообщении.

Ранее Минюст России включил интернет-издание The Moscow Times в реестр иноагентов. По данным министерства, оно распространяло недостоверную информацию о решениях властей и их политике.

* Включена в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента, по решению Министерства юстиции РФ от 17.11.2023.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить