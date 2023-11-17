Минюст России включил The Moscow Times в реестр иноагентов

Минюст России включил в реестр иноагентов интернет-издание The Moscow Times. По данным министерства, оно распространяло недостоверную информацию о решениях властей и их политике.

Действия издания, уверены в Минюсте, направлены на формирование негативного образа органов государственной власти Российской Федерации.

«Принимало участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Руководство изданием осуществляется иностранными лицами и структурами», — добавили в пресс-службе Минюста.

10 ноября Министерство юстиции официально признало Александра Малова* иностранным агентом.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 10.11.2023.