Минюст России внёс Александра Малова в реестр иноагентов

Министерство юстиции России официально признало Александра Малова* иностранным агентом.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Уточняется, что он принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.

«Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике», — добавил Минюст.

Ранее Кузьминский суд Москвы оштрафовал на 30 тыс. рублей рэпера Noize MC (Ивана Алексеева**) из-за нарушения закона об иноагентах.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 10.11.2023.

** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 18.11.2022.