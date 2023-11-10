Минюст России внёс Александра Малова в реестр иноагентов
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте ведомства.
Уточняется, что он принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.
«Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике», — добавил Минюст.
Ранее Кузьминский суд Москвы оштрафовал на 30 тыс. рублей рэпера Noize MC (Ивана Алексеева**) из-за нарушения закона об иноагентах.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 10.11.2023.
** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 18.11.2022.