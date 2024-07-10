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Летние лагеря Подмосковья приняли более 60 тысяч детей с начала сезона

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Летние лагеря Московской области приняли более 60 тыс. детей с начала оздоровительной кампании.
Летние лагеря Подмосковья приняли более 60 тысяч детей с начала сезона
  • РИА Новости

Об этом сообщает 360.ru.

Как отметила замминистра социального развития Подмосковья Вера Марченко, регион лидирует по количеству загородных лагерей для детей.

«В Московской области ведётся реестр лагерей. Мы обратились с предложением сделать единый реестр на федеральном уровне. Московской области это нужно, потому что мы отправляем наших детей в лагеря на море», — сказала Марченко.

В настоящее время в области работают 985 пришкольных лагерей.

Ранее сообщалось, что в Марий Эл в ходе летней оздоровительной кампании отдохнут 65 тыс. детей.

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