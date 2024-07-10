Летние лагеря Подмосковья приняли более 60 тысяч детей с начала сезона

Летние лагеря Московской области приняли более 60 тыс. детей с начала оздоровительной кампании.

Об этом сообщает 360.ru.

Как отметила замминистра социального развития Подмосковья Вера Марченко, регион лидирует по количеству загородных лагерей для детей.

«В Московской области ведётся реестр лагерей. Мы обратились с предложением сделать единый реестр на федеральном уровне. Московской области это нужно, потому что мы отправляем наших детей в лагеря на море», — сказала Марченко.

В настоящее время в области работают 985 пришкольных лагерей.

Ранее сообщалось, что в Марий Эл в ходе летней оздоровительной кампании отдохнут 65 тыс. детей.