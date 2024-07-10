Летние лагеря Подмосковья приняли более 60 тысяч детей с начала сезона
- РИА Новости
Об этом сообщает 360.ru.
Как отметила замминистра социального развития Подмосковья Вера Марченко, регион лидирует по количеству загородных лагерей для детей.
«В Московской области ведётся реестр лагерей. Мы обратились с предложением сделать единый реестр на федеральном уровне. Московской области это нужно, потому что мы отправляем наших детей в лагеря на море», — сказала Марченко.
В настоящее время в области работают 985 пришкольных лагерей.
Ранее сообщалось, что в Марий Эл в ходе летней оздоровительной кампании отдохнут 65 тыс. детей.