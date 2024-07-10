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Куренков: всего пострадавшим от паводка выплатили почти 11 млрд рублей

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Общий объём выплат пострадавшим от паводка составил почти 11 млрд рублей, сообщил глава МЧС России Александр Куренков.
Куренков: всего пострадавшим от паводка выплатили почти 11 млрд рублей
  • РИА Новости

Он уточнил, что 98% заявлений от пострадавших в результате весеннего паводка уже обработаны.

«Всего единовременную материальную помощь получили свыше 350 тыс. человек. Финансовая помощь при утрате имущества первой необходимости оказана свыше 70 тыс. пострадавших... Общий объём выплат составил почти 11 млрд рублей», — заявил он на совещании правительства с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Куренков заявил, что в ходе весенних паводков с начала года в России затопило более 29 тыс. жилых домов.

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