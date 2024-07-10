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Куренков: с начала года в ходе паводков в России затопило более 29 тысяч домов

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В ходе весенних паводков с начала года в России затопило более 29 тыс. жилых домов, заявил глава МЧС России Александр Куренков.
Куренков: с начала года в ходе паводков в России затопило более 29 тысяч домов
  • РИА Новости

«С начала года на территории 64 субъектов России было затоплено свыше 29 тыс. жилых и 16 тыс. дачных домов, а также свыше 300 низководных мостов и 140 объектов соцзначения», — сказал он на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

В Ханты-Мансийском автономном округе ранее в результате выхода из берегов Оби за сутки затопило 136 участков и 168 дач.

Накануне администрация Нижневартовска заявила о введении режима чрезвычайной ситуации в городе из-за паводка.

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