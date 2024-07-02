В ХМАО из-за разлива Оби затоплено 136 участков и 168 дач за сутки

В Ханты-Мансийском автономном округе в результате выхода из берегов Оби за сутки затопило 136 участков и 168 дач.

Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МЧС.

Также, по данным ведомства, общее число участков, попавших в зону подтопления, достигло 2532, дачных домов — 834.

Больше половины всех затопленных участков и домов пришлось на территорию Нижневартовска и района. Также пострадали районы вблизи городов Лангепас и Мегион.

Накануне администрация Нижневартовска заявила о введении режима чрезвычайной ситуации в городе из-за паводка.