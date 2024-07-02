RT в Telegram
Подпишись

В ХМАО из-за разлива Оби затоплено 136 участков и 168 дач за сутки

Короткая ссылка
В Ханты-Мансийском автономном округе в результате выхода из берегов Оби за сутки затопило 136 участков и 168 дач.
В ХМАО из-за разлива Оби затоплено 136 участков и 168 дач за сутки
  • Gettyimages.ru

Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МЧС.

Также, по данным ведомства, общее число участков, попавших в зону подтопления, достигло 2532, дачных домов — 834.

Больше половины всех затопленных участков и домов пришлось на территорию Нижневартовска и района. Также пострадали районы вблизи городов Лангепас и Мегион.

Накануне администрация Нижневартовска заявила о введении режима чрезвычайной ситуации в городе из-за паводка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить