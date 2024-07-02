В ХМАО из-за разлива Оби затоплено 136 участков и 168 дач за сутки
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Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МЧС.
Также, по данным ведомства, общее число участков, попавших в зону подтопления, достигло 2532, дачных домов — 834.
Больше половины всех затопленных участков и домов пришлось на территорию Нижневартовска и района. Также пострадали районы вблизи городов Лангепас и Мегион.
Накануне администрация Нижневартовска заявила о введении режима чрезвычайной ситуации в городе из-за паводка.