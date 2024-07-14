Врач Сидорова предупредила о риске усиления аллергической реакции в отпуске

Доцент кафедры общей и клинической микробиологии, иммунологии и аллергологии СамГМУ, врач — аллерголог-иммунолог Ольга Сидорова посоветовала в беседе с RT перед поездкой в отпуск заранее собрать как можно больше информации о климате, географических особенностях, местных флоре, фауне и продуктах питания тем, кто страдает от аллергии.

По её словам, аллергическую реакцию за границей могут вызвать цветущие растения, плесневые грибы, контакт с животными, насекомыми.

Также её могут усилить экзотические продукты, приправы, специи, предупредила эксперт.

«Если вы страдаете аллергией на определённые растения, выясните, растут ли они там (куда вы едете. — RT) и в какое время года. Если вы отличаетесь особой чувствительностью, не забывайте о следующих правилах: не пробуйте сразу много неизвестных продуктов, не стесняйтесь спрашивать у официанта состав блюд, предпочитайте блюда, которые состоят из малого количества компонентов, минимизируйте приправы, сладости с красителями, исключите незнакомые напитки, пейте много воды», — рассказала специалист.

Тем, кто страдает пищевой аллергией, она посоветовала выучить или записать названия опасных продуктов питания на языке страны пребывания.

«Носите записи с собой и показывайте в кафе и ресторанах при заказе блюд, чтобы исключить этот продукт. Если у вас есть выявленная аллергия на домашнюю пыль, шерсть, пух, перо, перхоть, экскременты и слюну животных и насекомых, внимательно подойдите к выбору жилья», — добавила врач.

По её словам, если вы собираетесь остановиться в отеле, обращайте особое внимание на гипоаллергенность.

«Смотрите, чтобы там были установлены очистители воздуха, матрасы были упакованы в экоматериалы, а чистящие средства качественно избавляли от пыли, бактерий и плесени. Идеальным вариантом будет отель, где запрещено курение и проживание с домашними питомцами. Также у человека может развиться аллергия на укусы насекомых — выраженная реакция организма на яды, которые поступают в организм в результате укуса», — заключила Сидорова.

Ранее профессор Ирина Кондратенко, доктор медицинских наук, врач — аллерголог-иммунолог Российской детской клинической больницы Минздрава России, рассказала в беседе с RT о проявлениях аллергии на домашних питомцев и о том, как с ней бороться.