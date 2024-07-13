Рослесинфорг: перед походом в лес изучите относящиеся к краснокнижным грибы

В Рослесинфорге дали в беседе с RT советы, как подготовиться к сбору грибов.

«Грибы в этом сезоне уже начали радовать любителей «тихой охоты». Лисички уже есть везде, где сложились условия для появления грибов», — отметили специалисты.

Поляны с этими грибами встречаются на северо-западе страны — в Ленинградской и Псковской областях, а также в Карелии. В центральной России, несмотря на жару, лисички уже собирают под Владимиром, в Московской области. Хороший сбор идёт и под Нижним Новгородом.

«Одновременно пошли подберёзовики, подосиновики и белые — много этих благородных грибов в Башкирии, Татарстане, Пермском крае, в лесах Ханты-Мансийского автономного округа», — рассказали эксперты.

При этом отмечается, что пока ещё в ожидании сезона Алтай, Приморский край и Новосибирская область.

Как напомнили в Рослесинфорге, отправляясь в лес, следует узнать, какие грибы относятся к краснокнижным, поскольку их сбор грозит штрафом.

Говоря о том, как правильно собирать грибы — срезать их или выкручивать, — специалисты пояснили, что оба способа подходят, главное, делать это аккуратно.

«Выкручивая, стараться не повредить грибницу. Не надо брать совсем старые грибы — они червивые и невкусные. Также надо позволить совсем маленьким грибочкам вырасти, не забирать их раньше времени. А вот отличить съедобный гриб от несъедобного какими-то техническими или народными способами не получится. Брать надо только то, что точно знаешь», — посоветовали в организации.

Эксперты заявили, что не стоит пробовать на вкус любые грибы в сыром виде.

«Хорошо бы перед походом в лес изучить, как выглядят не только съедобные, но и ядовитые грибы региона, чтобы знать, на что обращать внимание. Но насмотренность приобретается с опытом, поэтому лучше отправляться за урожаем с опытным грибником, перенимая его знания на практике», — заключили собеседники RT.

Ранее в пресс-службе Рослесинфорга рассказали RT о самых опасных растениях, которые можно встретить в летнем лесу.