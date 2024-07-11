В ГД призвали организовать единую научно-практическую конференцию для школьников

Депутаты Госдумы Сергей Кабышев, Яна Лантратова и Александр Аксёненко предложили рассмотреть возможность организации и проведения ежегодной всероссийской научно-практической конференции школьников. Копия обращения на имя заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко имеется в распоряжении RT.

Как отметили парламентарии, для укрепления и развития кадрового научного потенциала особое внимание должно быть уделено привлечению в науку учащихся школ, имеющих соответствующие способности и задатки.

Депутаты напомнили, что в России проводятся различные научно-практические конференции для школьников.

«Такой формат наиболее способствует выявлению и развитию у школьников навыков, необходимых для осуществления научной деятельности», — подчеркнули они.

В этой связи, по их словам, представляется необходимой организация единой всероссийской научно-практической конференции школьников, призёрам которой могут быть предоставлены особые права при поступлении в высшие учебные заведения, аналогичные особым правам, предоставленным призёрам и победителям Всероссийской олимпиады школьников.

Отмечается, что по данному вопросу в адрес парламентариев поступили предложения по возможной организации конференции от педагогического коллектива МБОУ «Лицей №130 имени академика М.А. Лаврентьева» города Новосибирска.

По мнению депутатов, реализация предложенной инициативы будет способствовать выявлению и поддержке лиц, проявивших выдающиеся способности к научно-исследовательской деятельности.

«Просим вас, уважаемый Дмитрий Николаевич, рассмотреть возможность организации и проведения ежегодной всероссийской научно-практической конференции школьников и представить позицию правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в тексте обращения.

Ранее Лантратова предложила рассмотреть возможность увеличения площади необлагаемого налогом земельного участка на дополнительные 200 кв. м за четвёртого и каждого последующего ребёнка в многодетных семьях.