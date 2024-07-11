В ГД призвали организовать единую научно-практическую конференцию для школьников
- РИА Новости
Как отметили парламентарии, для укрепления и развития кадрового научного потенциала особое внимание должно быть уделено привлечению в науку учащихся школ, имеющих соответствующие способности и задатки.
Депутаты напомнили, что в России проводятся различные научно-практические конференции для школьников.
«Такой формат наиболее способствует выявлению и развитию у школьников навыков, необходимых для осуществления научной деятельности», — подчеркнули они.
В этой связи, по их словам, представляется необходимой организация единой всероссийской научно-практической конференции школьников, призёрам которой могут быть предоставлены особые права при поступлении в высшие учебные заведения, аналогичные особым правам, предоставленным призёрам и победителям Всероссийской олимпиады школьников.
Отмечается, что по данному вопросу в адрес парламентариев поступили предложения по возможной организации конференции от педагогического коллектива МБОУ «Лицей №130 имени академика М.А. Лаврентьева» города Новосибирска.
По мнению депутатов, реализация предложенной инициативы будет способствовать выявлению и поддержке лиц, проявивших выдающиеся способности к научно-исследовательской деятельности.
«Просим вас, уважаемый Дмитрий Николаевич, рассмотреть возможность организации и проведения ежегодной всероссийской научно-практической конференции школьников и представить позицию правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в тексте обращения.
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