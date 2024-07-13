Учёный Шамин: хранение стеклянных предметов на балконе может привести к пожару

Доктор физико-математических наук, профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин рассказал в беседе с RT, почему стеклянные предметы нельзя оставлять под прямым солнечным светом.

«Пожарная безопасность в доме требует внимания к некоторым, на первый взгляд, незначительным деталям. Пренебрежение ими приводит к катастрофическим последствиям. Всегда помните, что стекло, которое выглядит безобидно, может стать источником потенциальной опасности, если не учитывать его оптические свойства», — предостерёг собеседник RT.

По его словам, стекло, особенно в виде домашней посуды, может играть роль своеобразной линзы, если солнечный луч попадает на него под определённым углом.

«Когда свет проходит сквозь стекло, он преломляется и при определённых условиях может сфокусироваться в одну точку. Этот процесс схож с принципом работы увеличительного стекла. Фокусировка светового луча может значительно повысить температуру в этой точке, что, в свою очередь, приводит к возгоранию легко воспламеняющихся материалов, таких как бумага, дерево или ткань», — добавил специалист.

Особую опасность представляют предметы из стекла, которые имеют выпуклую или вогнутую форму, отметил он.

«Например, вазы, бутылки и бокалы могут легко сфокусировать световой луч, создавая мощный нагрев в точке фокуса. Наиболее опасными в этом отношении являются стеклянные сферы и полусферы, например прозрачные декоративные стеклянные шары или некоторые виды аквариумов. Их форма позволяет собирать и концентрировать свет на небольшом участке, увеличивая риск возгорания. Это, в частности, может привести к возгоранию на балконе», — рассказал Шамин.

Кроме того, стеклянные чаши и тарелки с гладкой выпуклой поверхностью также могут представлять опасность, особенно если они оставлены на подоконнике или столе, куда падает прямой солнечный свет, добавил профессор.

«В этих случаях он может преломляться и собираться в одной точке, нагревая окружающие предметы до температуры, достаточной для воспламенения. Для предотвращения таких инцидентов важно помнить о нескольких простых мерах предосторожности. Во-первых, не оставляйте стеклянные предметы там, где на них падает прямой солнечный свет, особенно вблизи легко воспламеняющихся материалов. Во-вторых, размещайте такие предметы в местах с рассеянным светом или прикрывайте их, чтобы предотвратить фокусировку солнечных лучей», — заключил собеседник RT.

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