Госдума разрешила гражданам с низкими доходами открывать соцвклады

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, позволяющий гражданам с низкими доходами открывать социальные банковские вклады в пределах 50 тыс. рублей.

Об этом информирует РИА Новости.

По данным агентства, закон разработан для поддержки людей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Отмечается, что процентная ставка по вкладу будет зависеть от конкретного банка и рассчитываться как максимальная по вкладам физлиц сроком до года.

Ранее Госдума приняла во втором чтении законопроект о введении туристического налога.

Кроме того, Госдума приняла во втором чтении законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ.

Также Минобрнауки предложило ввести стипендию в размере МРОТ для учащихся в вузах родителей.