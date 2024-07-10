Госдума разрешила гражданам с низкими доходами открывать соцвклады
Об этом информирует РИА Новости.
По данным агентства, закон разработан для поддержки людей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Отмечается, что процентная ставка по вкладу будет зависеть от конкретного банка и рассчитываться как максимальная по вкладам физлиц сроком до года.
Ранее Госдума приняла во втором чтении законопроект о введении туристического налога.
Кроме того, Госдума приняла во втором чтении законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ.
Также Минобрнауки предложило ввести стипендию в размере МРОТ для учащихся в вузах родителей.