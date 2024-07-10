RT в Telegram
Подпишись

Госдума разрешила гражданам с низкими доходами открывать соцвклады

Короткая ссылка
Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, позволяющий гражданам с низкими доходами открывать социальные банковские вклады в пределах 50 тыс. рублей.

Об этом информирует РИА Новости.

По данным агентства, закон разработан для поддержки людей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Отмечается, что процентная ставка по вкладу будет зависеть от конкретного банка и рассчитываться как максимальная по вкладам физлиц сроком до года.

Ранее Госдума приняла во втором чтении законопроект о введении туристического налога.

Кроме того, Госдума приняла во втором чтении законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ.

Также Минобрнауки предложило ввести стипендию в размере МРОТ для учащихся в вузах родителей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить