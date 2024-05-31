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Аналитик Антонов назвал банковские вклады выгодным видом инвестирования

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Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в качестве надёжного варианта инвестирования предложил открытие банковского вклада на срок от трёх до шести месяцев под выгодный процент.

У такого решения есть несколько преимуществ, и одно из них — низкий риск, поскольку средства застрахованы системой страхования вкладов, объяснил эксперт в беседе с Life.ru.

Второе — высокая ликвидность: по истечении срока деньги можно легко снять. Третье — гарантированный доход, так как процентная ставка зафиксирована на весь период вклада.

«В текущих условиях повышения ключевой ставки ЦБ России банки предлагают более выгодные ставки по вкладам, — констатировал Антонов.

Аналитик также выразил мнение, что в долгосрочной перспективе для инвесторов могут быть привлекательными промышленный майнинг и ЦФА (цифровые финансовые активы).

Ранее эксперт в сфере инвестиций, руководитель международного агентства недвижимости Анастасия Аверина рассказала, как инвестировать в недвижимость.

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