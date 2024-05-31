Аналитик Антонов назвал банковские вклады выгодным видом инвестирования
У такого решения есть несколько преимуществ, и одно из них — низкий риск, поскольку средства застрахованы системой страхования вкладов, объяснил эксперт в беседе с Life.ru.
Второе — высокая ликвидность: по истечении срока деньги можно легко снять. Третье — гарантированный доход, так как процентная ставка зафиксирована на весь период вклада.
«В текущих условиях повышения ключевой ставки ЦБ России банки предлагают более выгодные ставки по вкладам, — констатировал Антонов.
Аналитик также выразил мнение, что в долгосрочной перспективе для инвесторов могут быть привлекательными промышленный майнинг и ЦФА (цифровые финансовые активы).
Ранее эксперт в сфере инвестиций, руководитель международного агентства недвижимости Анастасия Аверина рассказала, как инвестировать в недвижимость.