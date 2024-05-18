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Специалист Аверина дала рекомендации по инвестированию в недвижимость

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Эксперт в сфере инвестиций, руководитель международного агентства недвижимости Анастасия Аверина рассказала, как инвестировать в недвижимость.

«Первое, о чём стоит подумать,— бюджет. Определите свои финансовые возможности. Вы хотите взять ипотеку, рассрочку или готовы внести сразу всю сумму наличными? Помимо стоимости самого объекта, нужно примерно оценить, сколько потребуется на ремонт и мебель, оставить на непредвиденные расходы», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

Как отметила эксперт, также стоит подобрать грамотную стратегию. В числе вариантов — сохранение средств, получение пассивного дохода, перепродажа купленного жилья, покупка недвижимости для диверсификации портфеля.

«Лучше всего, помимо основной стратегии, выбрать дополнительную. Например, основная — перепродажа, а дополнительная — пассивный доход с аренды», — посоветовала Аверина.

Она добавила, что делегирование — прекрасный инструмент инвестора, как и диверсификация.

Ранее эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков рассказал, что покупателю, который хотел бы приобрести объект недвижимости на торгах, нужно ознакомиться с процедурой и внимательно изучить информацию о лотах.

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