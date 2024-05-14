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Риелтор Барсуков рассказал о нюансах покупки квартиры на торгах

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Эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков рассказал, что покупателю, который хотел бы приобрести объект недвижимости на торгах, нужно ознакомиться с процедурой и внимательно изучить информацию о лотах.
Риелтор Барсуков рассказал о нюансах покупки квартиры на торгах
  • Gettyimages.ru

Привлекательная цена квартиры в ходе торгов может значительно повыситься, обратил внимание эксперт в беседе с телеканалом «Звезда».  

Он также отметил, что иногда люди ввязываются в сомнительные операции.

«Есть две квартиры, и ты их авансируешь, чтобы увеличить шансы на выигрыш. А потом оба аукциона выигрываешь. Соответственно, выбор: либо ты ищешь деньги и покупаешь обе квартиры, либо теряешь задаток», — предупредил риелтор.

Он также напомнил, что необходимо проверить, как прежний собственник квартиры осуществлял обязательные платежи и отчисления, поскольку долги за капремонт переходят на нового собственника, в отличие от задолженностей за ЖКУ.

Ранее финансовый консультант и владелец инвестиционного агентства недвижимости Bestate Татьяна Бунегина рассказала о причинах более низкой стоимости апартаментов.

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